Москва чеховская. Заключительный выпуск

Музыкальный маршрут

Среда, 15:30;

Дата выпуска: 14.02.2018

Заключительный выпуск программы, посвященный прогулкам по чеховским местам Москвы.

В доме на Садовой-Кудринской, 6 Антон Павлович Чехов прожил с августа 1886 до апреля 1890 года, после чего писатель отправился на Сахалин. Четыре года, которые он здесь прожил, были очень плодотворны.



Михаил Павлович, брат писателя, вспоминал: "В нижнем этаже помещались кабинет и спальня брата, моя комната, парадная, кухня и две комнаты для прислуги. На верхнем этаже – гостиная, комната сестры и матери, столовая и еще одна комната с большим фонарем. На моей обязанности лежало зажигать в спальне Антона на ночь лампаду. Он часто просыпался и не любил, даже боялся, темноты. Нас отделяла друг от друга тонкая перегородка, и мы подолгу разговаривали через нее на разные темы, когда просыпались среди ночи и долго не могли уснуть…"

Подробнее в новом выпуске программы "Музыкальный маршрут":

Эфир 14 февраля 2018 года в 15:30 (мск)