Москва чеховская

Музыкальный маршрут

Среда, 15:30;

Дата выпуска: 07.02.2018

Продолжаем вместе с Ириной Кленской и Александром Васькиным гулять по маршрутам, которые любил Антон Павлович, и узнавать Москву чеховскую, оригинальную и самобытную.

Много воспоминаний о московской жизни сохранилось в письмах А.П. Чехова. Вот что он писал в 1885 году, когда жил на Большой Якиманке:



«Квартира моя за Москвой-рекой. А здесь настоящая провинция : чисто, тихо, дешево и глуповато…».

А вот впечатления о другой квартире:

«Надо спать, но невозможно. Над моей головой идет пляс, играет оркетср – свадьба. На бельэтаже живет кухмистер, отдающий помещение под поминки и свадьбы. В обед – поминки, ночью – свадьбы. Смерть и зачатье. Кто-то, стуча ногами, как лошадь, только что сейчас пробежал над моей головой. Должно быть шафер. Оркестр гремит…»

Эфир 7 февраля 2018 года в 15:30 (мск)