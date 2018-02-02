Театральная площадь. Большой театр

Музыкальный маршрут

Среда, 15:30;

Дата выпуска: 02.02.2018

Один взгляд на Театральную площадь – и Большой театр предстаёт перед нами во всём великолепии.

Примерно таким же он был и в 1825 году, когда впервые открылся после долгого строительства. В общих чертах театр сегодняшний похож на тот театр, что выходил фасадом на Театральную площадь: треугольный фронтон, колонны… К сожалению, Большой театр пережил не один пожар.

Автор проекта Большого театра – архитектор Андрей Алексеевич Михайлов. Но строил театр Осип Иванович Бове, под его непосредственным руководством создан весь ансамбль Театральной площади. Он – автор реконструкции площади, и по его задумке новое здание Большого театра должно было стать доминантой Театральной, которая к тому времени уже освободилась от болот и мусора. Была там ещё одна проблема – река Неглинка, протекавшая наискосок через Театральную площадь. Её спрятали под землю, и с тех пор есть только улица – Неглинная – и нам она очень нравится. Бове перестроил и соседний дом – купца Василия Варгина, который вскоре нарекли Малым театром. Здесь тоже заслуга двух выдающихся зодчих: Михайлова и Бове.

Идеи Бове

Осип Бове внес большой вклад в создание образа послепожарной Москвы, он – автор архитектурного ансамбля Манежной площади и университета. Интересна его идея о том, что город окружен площадями – от площади к площади меняется настроение, меняется мелодия города. Каждая площадь имеет свой смысл и свой символ: Манежная площадь, Университетская площадь, Театральная площадь. Но это традиция не московская, а петербуржская. Традиция площадей, переходящих плавно одна в другую, заимствована из Северной столицы – и это одно из лучших заимствований. Петербуржская школа архитекторов сильно повлияла на московскую школу.

Современники, конечно, оценили осуществившийся замысел Бове. Говорили, что это было очень красивое зрелище. Когда увидели открывшийся театр и его колонны, то казалось, что они светятся: утром их освещало солнце, а вечером – блеск фонарей, и свет этот был особенным и таинственным. Неизменна квадрига Аполлона, парящая даже не над самим театром, а над всей площадью. Недаром «Московские ведомости» в январе 1825 года написали: «Большой Петровский театр, как феникс из развалин возвысил стены свои в новом блеске и великолепии».

Царские места

В Императорском театре была особенная ложа – Царская, которая отличалась от других. Она была обита шелком, задрапирована малиновым бархатом, вышита золотом, был в ней и специальный кабинетик.

Находиться в этой ложе могла только царская семья, никто другой не мог даже мечтать об этом. Правда, был один эпизод в истории Большого театра, когда московский генерал-губернатор Закревский Арсений Андреевич написал письмо императору Александру II с просьбой допустить его в Царскую ложу. Он в затейливой форме изложил свою просьбу, ни разу не упомянув в письме свою фамилию, а только от третьего лица – генерал-губернатор. Он старался убедить монарха, что в отсутствие государя олицетворять закон, силу, порядок и корону должен только московский генерал-губернатор. Чего он только там не написал! И впервые в истории добился разрешения заседать в Царской ложе. Закревский обладал завидной пробивной силой и большим даром убеждения. В этот театр царская семья пожаловала лишь осенью 1826 года, потому что в сентябре состоялась коронация Николая I. Так было заведено: в дни коронации царская семья шла в Большой театр. Когда каждый следующий представитель Дома Романовых вступал на престол, он неизменно посещал театр и показывался народу из Царской ложи. Это было символично: император таким образом показывал, что одно из самых важных и первейших мероприятий столицы – это общение с театром, который влияет на настроение, на ощущения горожан. Большой театр был главным театром Москвы, но нельзя забывать о его негласном соревновании с Мариинским театром, ведь Петербург тогда был столицей. Мариинскому театру уделялось больше внимания хотя бы потому, что в его Царской ложе государь-император бывал чаще, раз в неделю – обязательно.

Царская ложа 1825 год

Торжество всех

В честь открытия Большого театра 6 января 1825 года был дан торжественный спектакль. Название было соответствующее – «Торжество муз». Два автора, два композитора написали музыку – Алябьев и Верстовский. Начался вечер нетрадиционно: собравшиеся аплодировали стоя, причем не артистам, а зодчему Осипу Бове. Он выходил, раскланивался и понимал, что Большой театр – такое же великое произведение искусства, как музыка, как опера, как балет, как театр. Главным героем спектакля явился персонаж по имени Гений России, и играл его сам Павел Мочалов. Он выходил на сцену и провозглашал:

«Воздвигнитесь, разрушенные стены!

Восстань, упавший ряд столпов!

Да снова здесь звучат и лиры вдохновенья,

И гимны Фебовых сынов!»

Интересно, что зрителей, желавших попасть на первое представление, оказалось больше, чем мог вместить театральный зал. И потому спектакль пришлось повторить на следующий день. Среди зрителей был Сергей Аксаков, он вспоминал: «Большой Петровский театр, возникший на старых обгорелых развалинах, изумил и восхитил меня. Великолепное громадное здание… великолепные театральные залы, полные зрителей, блеск нарядов, яркое освещение, превосходные декорации».

Первые творцы

Один из авторов первого представления в Большом театре, Верстовский Алексей Николаевич, был очень известным композитором и большим чиновником. Но главная его роль в истории театральной жизни в том, что он участвовал в создании русского оперного репертуара и был инспектором репертуара: от него зависело, каким будет репертуар в театре, кому отдавать предпочтение, кого умалчивать, а кого восхвалять.

По воспоминаниям современников – Верстовский отличался справедливостью: именно при нём репертуар Большого театра приобрёл четкие границы и очень высокую планку требований – только самые лучшие, великие композиторы, только самое изящное и яркое должно быть на сцене Большого театра. У самого Верстовского было много опер: самая известная – «Аскольдова могила», опера «Пан Твардовский» – тоже знаменитая, она есть во всех учебниках по музыкальной литературе.

Его жена, Надежда Репина, была потрясающей певицей, исполняла и драматические, и водевильные, и комедийные роли. Она могла придать значение и жизнь самой несообразной роли, потому что считала, что плохих ролей нет – есть плохие артисты: даже самая крошечная роль для артиста – это всегда сюжет, всегда жизнь. Голос её был роскошен, да и сама она очень красива. Но Надежда Васильевна Репина была актрисой крепостного театра Столыпина, прадеда Лермонтова. Именно этих актеров выкупила казна в лице Александра I у Столыпина, который держал свою труппу в Москве, в Малом Знаменском переулке. Актёры сами обратились к императору с просьбой о выкупе, ведь принадлежность к Императорским театрам гарантировала освобождение от крепостной зависимости. Они ещё долго торговались – царь посчитал, что слишком дорого платить сорок тысяч за труппу. Время Верстовского называют эпохой. Он – потомственный дворянин, высокий чиновник по тем временам, прекрасный композитор – был очарован крепостной актрисой.

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Надежда Репина и Алексей Верстовсий

Интересно, что Лермонтов мог видеть Репину на спектаклях крепостной труппы своего прадеда, а также в Большом театре, поскольку Михаил Юрьевич пришел на премьеру «Пана Твардовского» в мае 1828 года. Сюжет оперы чем-то напоминает «Фауста», только место действия перенесено в Польшу. Согласно народной легенде, передаваемой из поколения в поколение, Пан Твардовский, живший в XVI веке, как и студент Фауст, продал свою душу дьяволу. Он пережил немало приключений, но ада всё же избежал. Взамен ему досталось летать в воздухе между небом и землёй в ожидании Страшного суда. Лермонтов был поражен этой постановкой, необычным сюжетом и любопытным оформлением спектакля, сценами с участием цыган и инсценированными песнями. Цыгане пользовались особой популярностью в московской дворянской среде, наверное, на протяжении всего XIX века, потому что после Лермонтова был Толстой, да и Пушкин уделял место цыганам в своём творчестве. Возможно, в тот момент у Лермонтова возникла идея демона, этого странного духа, который между небом и землёй: и на небе, и на земле свои законы, как их совместить? Когда он увидел «Пана Твардовского» на сцене Большого театра, то задумался: не создать ли ему либретто оперы из жизни цыган, а сюжет ему подсказали те же пушкинские «Цыганы». Лермонтов вернулся домой на Малую Молчановку и попытался написать либретто к опере. Сохранился отрывок этого первого драматического опыта в творчестве Лермонтова, и он говорит о том, что юный автор предполагал использовать пушкинский текст, как непосредственно, так и в вольном переложении с использованием цитат из «Пана Твардовского». Очевидно, что влияние музыки Верстовского на Лермонтова – бесспорно. Какие удивительные переплетения фантазии и мечты, как странно захватил его этот образ, и как странно захватил образ пана Твардовского московскую публику: сила, которая вечно творит зло, но делает добро. Обществом стали овладевать эти идеи.

У Верстовского есть опера, которая написана полностью на сюжет пушкинских «Цыган», и арию Земфиры исполняла его жена, Надежда Репина. Сохранились воспоминания о том, как хороша она была на сцене. Не кто иной, как Белинский написал: «В этом пении госпожа Репина была вся – огонь, страсть, трепет, дикое упоение!». Счастливую жизнь прожили вдвоём Верстовский и Репина. Казалось, что она понимает его музыку, а он пишет музыку для великого очаровательного голоса.

Верстовский не препятствовал постановке опер других композиторов, с ним любили работать. Тот же Лермонтов смотрел в Большом театре оперы Россини. Сохранилось интересное письмо Александры Верещагиной, подруги Лермонтова, поэту: «А Ваша музыка? Играете ли Вы по-прежнему увертюру «Немая из Портичи»? Поёте ли Вы дуэт из «Семирамиды», столь памятный? Поёте ли Вы его как раньше, во всё горло и до потери дыхания?».

Обычаи интеллигенции

Было прилично, и даже считалось обязательным у образованной московской публики, посещать театр один или и два раза в неделю. Не только слушать музыку, но и общаться: опера, балет – это всегда повод для разговоров, обсуждений проблем жизненных. Было неприлично в театр не ходить. Недаром в театре часто появлялся Александр Сергеевич Пушкин. Кстати, он нанёс визит в театр сразу после возвращения в Москву в 1826 году, хотя Москву и не любил: поначалу его встретили тепло, потом некий холодок пробежал – посчитали, что слишком уж ласково пишет он о царе, и слишком царь с ним ласков. Появление Пушкина произвело эффект разорвавшейся бомбы. «Пушкин в театре, – писал один из современников, – сразу все лица, все бинокли обратились на одного человека». Недаром говорили, что его носили на руках. Он не раз бывал в театре, смотрел «Итальянку в Алжире» Россини, а через несколько дней после свадьбы пришел показаться с женой в Большой театр. В феврале 1831 года там был маскарад, устраиваемый в пользу бедных, пострадавших от холеры.

Было принято водить детей в Большой театр, и одним из таких детей был Лев Толстой. В ноябре 1837 года, когда было ему девять лет, Левушку привели в театр. Тётушка сняла ложу, но что давали в тот день в Большом театре – Лев Николаевич не запомнил, он вообще смотрел в другую сторону. Дело в том, что ему не сказали, куда надо смотреть. Толстой потом вспоминал: «Я всё не мог понять, что нужно смотреть вбок – на сцену, и смотрел прямо перед собой, на противоположные ложи». Когда через два десятка лет, в январе 1858 года, Лев Николаевич пришел послушать оперу Глинки «Жизнь за царя» – музыка ему очень понравилась, особенно финальный хор «Славься!».

Голоса Большого

Прекрасные голоса пели в Большом театре. Певучий бархатный голос – тенор Петр Булахов, скорее всего – отец знаменитого Булахова, который подарил нам много очаровательных романсов и музыки.

Московская публика его обожала, голос действительно был нежный, обволакивающий. О жизни его мало известно, но остались воспоминания о том, как реагировала публика на Петра Булахова. А у знаменитого певца Большого театра Николая Лаврова был такой редчайший диапазон голоса, что он мог петь басом, баритоном и тенором. Фониатры говорят, что это довольно опасные эксперименты с голосом, потому что его вообще можно лишиться. Но о Лаврове ходили легенды, что он мог совершенно свободно и легко менять голоса. Как вспоминал завсегдатай Большого театра Сергей Аксаков: «Сильная грудь, прекрасная наружность… Чувства и огонь призывают его на степень отличного артиста, даже независимо от пения». Аксакову было интересно смотреть на Лаврова как на драматического актера.

Если говорить о традиции Большого театра середины XIX века, то актерское мастерство, драматический талант ценились так же, как и голос. Человек, который обладал голосом, но не обладал драматическим талантом, считался слабым артистом и ему не доверялись партии. Поэтому у Шаляпина, когда он стал заниматься пением и выходить на сцену, было очень развито чувство того, что необходимо, прежде всего, быть драматическим актером, уметь играть, а пение – это продолжение артистического таланта. Во время работы над ролью Ивана Грозного, он долго присматривался к этому образу в себе, много думал о гриме, привыкал к нему. Поговаривали даже, что Шаляпин очень любил перед выходом на сцену выпить один-два бокала шампанского – без этого спектакль не мог начаться, потому что актер должен быть в состоянии. Наверное, это и есть возвращение к истокам, ведь первоначально труппа Большого театра не делилась на драматическую и музыкальную. Актер должен был с успехом выступать сегодня в драме, а завтра в опере, разве что балет не заставляли танцевать. Балетные всегда были отдельно и считались удивительно волшебными созданиями, хотя труд их – огромен.

Легендарный Большой на Театральной площади

Постепенно к середине XIX века из названия театра пропадает слово «Петровский», и остается только «Большой театр» на Театральной площади. И он – один из самых больших театров Европы, его размеры уступали только театру Ла-Скала.

Многие артисты жили поблизости от Большого театра, а кто жил далеко, приезжал на работу в карете. Был даже зеленый фургон, в котором развозили артистов по домам. Есть трогательный фильм, который так и называется – «Зеленая карета». Это тоже традиция Большого театра: когда спектакли заканчивались, меценаты иногда устраивали небольшой фуршет, а потом артистов развозили по домам. Выдающихся, конечно, отвозили на особенных каретах. В традиции были обязательные подношения цветов, в которые иногда опускали или конвертики, или шкатулочки с бриллиантовыми сережками, браслетами. В советское время эта традиция была жива: Галина Павловна Вишневская рассказывала, что за ней присылали машину перед спектаклем. Об этом она часто вспоминала в Париже, когда была вынуждена ехать на спектакль в метро. Многие наши актрисы Большого театра помнят, как большие начальники любили делать красивые дорогие подарки.

Большой снова в огне

Большой театр – это и героические страницы истории, геройские человеческие поступки. В 1853 году в журнале «Московитянин» Михаила Погодина появилась статья «Подвиг русского человека». Статья была о крестьянине по имени Василий Марин, который совершил геройский поступок на пожаре Большого театра.

Утром 11 марта 1853 года Большой театр опять вспыхнул. Пожар начался на чердаке, где хранились старые декорации. Огонь распространялся с катастрофической скоростью, и было понятно, что тушение бесполезно. Со всех концов Москвы был виден огромный столб дыма, поднимающийся с Театральной площади. Собралось огромное количество зевак, все стояли и смотрели. Вдруг из толпы отделилась фигура, в руках у человека была веревка. По водосточной трубе он полез на крышу, где находились два мастеровых – огонь отрезал им путь к спасению. Недолго думая, Марин взобрался на крышу и спас их. История эта стала широко известна, сам царь принял отважного крестьянина в Зимнем дворце и удостоил его медали. Увековечили подвиг крестьянина и различными живописными средствами, отразив его на многочисленных лубках, продававшихся по всей России. А театр на два года вновь прекратил своё существование.