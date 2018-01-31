По маршрутам А.П. Чехова

Музыкальный маршрут

Среда, 15:30;

Дата выпуска: 31.01.2018

Вместе с ведущими программы "Музыкальный маршрут" отправляемся по любимым Антоном Павловичем Чеховым местам Москвы.

На месте, где сейчас находится Дом-музей А.П.Чехова, когда-то была деревня Кудрино. Отсюда и название улицы - Садовая-Кудринская. Очень любил этот дом Антон Павлович и называл его так: «мой красный дом либерального цвета». Для него все в Москве было мило, ему очень хотелось здесь жить.

«Я ужасно полюбил Москву. Кто привыкнет к ней, тот не уедет из нее. Я навсегда москвич», - позднее писал А.П. Чехов своему приятелю.

Еще будучи гимназистом в Таганроге, Чехов отправился в Москву на каникулы, был ею пленен, сражен и завоеван. Однако переезд в столицу произошел несколькими годами позже, когда торговое дело отца Антона Павловича оказался на грани развала.

Как начиналась московская жизнь Антона Павловича? За какое сочинение писатель получил первый гонорар? Где любил прогуливаться и проводить вечера Чехов? Узнайте из нового выпуска «Музыкального маршрута».

Эфир 31 января 2018 года в 15:30 (мск)