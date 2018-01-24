По маршрутам Петра Ильича Чайковского: Спиридоновка

Музыкальный маршрут

Среда, 15:30;

Дата выпуска: 24.01.2018

«Один и есть только город в мире, это Москва, да еще, пожалуй, Париж». Петр Ильич Чайковский любил плутать и бродить по Москве, работать здесь и мечтать, но еще очень любил и уезжать из Москвы. Мы же отправляемся на Спиридоновку – к одному московскому дому, где композитор жил и провел много счастливых часов…

К тому времени Чайковский уже получал две тысячи рублей в консерватории. Еще пятьсот рублей мог заработать в Музыкальном обществе, где за исполнение музыкальных произведений стали хорошо платить. К тому же работал как рецензент, и, конечно, давал концерты. Словом, не бедствовал и мог уже отшвартоваться от Рубинштейна. Николай Григорьевич переживал и даже укорял Чайковского, но ничего поделать не мог .

Итак, Чайковский, несмотря на протесты и обиды Рубинштейна, решил заняться поиском нового собственного жилья, которое он нашел на Спиридоновке. Это была квартира из трех комнат. В одной из них он поставил рояль, а над роялем повесил портрет Рубинштейна – но не Николая, а Антона Григорьевича. Купил у старьевщика полдюжины венских стульев и диван, на котором полагалось спать.

Здесь возникает вопрос – одинок ли был Чайковский? И если так, то почему спешил избавиться от опеки Рубинштейна? В поисках ответа авторы программы обращаются к детству композитора…

Эфир 24 января 2018 года в 15:30 (мск)