Большая Дмитровка. Благородное собрание. Передача шестая

Музыкальный маршрут

Среда, 15:30;

Дата выпуска: 17.01.2018

Наше виртуальное путешествие по истории Дома Благородного собрания подходит к концу. Теперь мы оказалась в XX веке.

В начале прошлого века здание было перестроено по проекту архитектора А. Ф. Мейснера. Был надстроен третий этаж, изменены фасады – на смену ионическим колоннам пришли коринфские. Практически неизменным остался только Колонный зал – без сомнения одно из лучших творений Казакова.

После революции в 1917 году дом Благородного собрания был передан профсоюзам, став Домом союзов. Теперь здесь проводились конгрессы, профсоюзные конференции, концерты и другие массовые мероприятия, в том числе траурные церемонии. Так, в Колонном зале проходили прощания с В.И. Лениным и И.В. Сталиным.

В 1936 году в доме Союзов была организована первая официальная «Новогодняя елка». За период своего существования дом Благородного собрания сохранял и свой облик, и предназначение. В разное время тут давали концерты легендарные композиторы, исполнители и дирижеры, в числе которых П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов, Ф. Лист.

Сегодня здание используется как концертный зал и Дом профессиональных союзов, где проводятся праздники, балы, конференции.

Эфир 17 января 2018 года в 15:30 (мск)