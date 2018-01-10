«Большая Дмитровка. Благородное собрание». Передача пятая.

Музыкальный маршрут

Среда, 15:30;

Дата выпуска: 10.01.2018

Продолжается наше большое путешествие по истории дома на Большой Дмитровке. Много встреч, много воспоминаний, много судеб, которые сталкивались и соединялись здесь. Странное место, таинственное.

Колонный зал в Благородном собрании был и крупнейшей в России ярмаркой невест. Ставились здесь и спектакли, на одном из которых юный Лермонтов играл астролога.

Но здание Благородного собрания повторило судьбу многих московских зданий. В 1812 году оно горело, ради прибыли владельцев оно обрастало неказистыми лавками, ремонтировалось, утрачивая свои изначальные черты.

Дом Благородного собрания превратился в настоящую филармонию, там открылась библиотека А 4 марта 1856г. император Александр II произнес в Колонном зале историческую речь о необходимости освобождения крестьян от крепостничества.

Зал был огромных размеров: он вмещал более 500 пар, имел высоту 14,5 метров и прекрасную акустику. Плоский деревянный потолок играл роль деки, отражающей и усиливающей звук на уровне лучших оперных театров мира. И это при том, что во время строительства Казаков не использовал никаких специальных физических приборов. Именно поэтому европейские знаменитости стремились выступать именно в Колонном Зале. А в Европе говорили: "Москва чудный город, а зал не видали лучше".

Эфир 10 января 2018 года в 15:30 (мск)