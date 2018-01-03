Большая Дмитровка. Балы в Благородном собрании. Передача четвертая.

Музыкальный маршрут

Среда, 15:30;

Дата выпуска: 03.01.2018

Большая Дмитровка, дом 1. Дом благородного собрания. Никак мы не можем отойти от этого здания, так нас влечёт история этого дома.

Еще Пушкин в «Путешествии из Москвы в Петербург» отмечал: «В зале Благородного собрания два раза в неделю было до пяти тысяч народу. Тут молодые люди знакомились между собою; улаживались свадьбы».

В здании Благородного собрания устраивались традиционные балы (по вторникам), вечера. В нём московские дворяне принимали приезжавших в город российских императоров. По уставу 1849 года, члены Благородного собрания могли приглашать «гостей» (личных дворян, почётных граждан, купцов 1-й гильдии, художников).

Веселье в Благородном собрании не прекращалось даже в тревожные дни, предшествующие сдаче Москвы, когда основная масса дворян выехала из Первопрестольной. Те же, кто еще не уехал, пытались сохранять видимость спокойствия и светской жизни. Так, 30 августа в Благородном собрании по случаю тезоименитства государя был дан бал-маскарад, народу, правда, наскребли немного: «С полдюжины раненых молодых, да с дюжину не весьма пристойных девиц».