Большая Дмитровка. Благородное собрание. Передача вторая

Музыкальный маршрут

Среда, 15:30;

Дата выпуска: 20.12.2017

Мы продолжаем свой музыкальный маршрут и остаёмся на Большой Дмитровке, у дома Благородного собрания.

"Ее привозят и в Собранье.

Там теснота, волненье, жар,

Музыки грохот, свеч блистанье,

Мельканье, вихорь быстрых пар,

Красавиц легкие уборы,

Людьми пестреющие хоры,

Невест обширный полукруг,

Всё чувства поражает вдруг..."



А.С. Пушкин. "Евгений Онегин"

Не случайно мы начинаем нашу программу именно со стихов Александра Сергеевича. Ведь в феврале 1827 года поэт стал членом Благородного собрания и посещал его более 30 раз.

Дом Долгорукова-Крымского стал средоточием общественной жизни Москвы екатерининского и пушкинского времени:

"Не одно московское дворянство, но и дворяне всех почти великороссийских губерний стекались сюда каждую зиму, чтобы повеселить в нем жен и дочерей. Помещики соседственных губерний почитали обязанностию каждый год, в декабре, со всем семейством отправляться из деревни, на собственных лошадях, и приезжать в Москву около Рождества, а на первой неделе поста возвращаться опять в деревню. Им предшествовали обыкновенно на крестьянских лошадях длинные обозы с замороженными поросятами, гусями и курами, с крупою, мукою и маслом, со всеми жизненными припасами", - писал Вигель.

Эфир 20 декабря 2017 года в 15:30 (мск)