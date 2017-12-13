Большая Дмитровка. Благородное собрание. Передача первая

Музыкальный маршрут

Среда, 15:30;

Дата выпуска: 13.12.2017

В очередной передаче "Музыкальный маршрут" Ирина Кленская и Александр Васькин прогуливаются по Охотному ряду, возле дома Благородного собрания.

В первой половине XVIII века в Охотном Ряду, неподалеку от не сохранившейся до наших дней церкви св. Параскевы Пятницы, располагалась обширная усадьба, принадлежавшая князю В. М. Долгорукому-Крымскому. Здесь стоял двухэтажный каменный дом с центральным проездом и целый ряд служебных построек. Спустя два года после того, как князя не стало, усадьбу приобрело организованное незадолго до этого Московское Дворянское или Благородное собрание.

Здание сохранилось до нашего времени лишь только потому, что именно в нём на различных съездах, конференциях и заседаниях неоднократно выступал В.И. Ленин. А в январе 1924 года здесь же советский народ прощался со своим лидером.

Дом Благородного собрания хранит в своих стенах большую и интересую историю, которая начинается в первой половине XVIII века...

Эфир 13 декабря 2017 года в 15:30 (мск)