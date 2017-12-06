Шостакович. Дом на Можайском шоссе.

Музыкальный маршрут

Среда, 15:30;

Дата выпуска: 06.12.2017

Сегодня мы посетим Можайское шоссе, дом 37. Сейчас эта улица называется Кутузовским проспектом. Но тогда, в не таком далёком 1947 году, когда там поселился Дмитрий Дмитриевич Шостакович, это было еще Можайское шоссе.

Композитор, имя которого так прочно ассоциируется с Ленинградом, решил переехать в Москву, поддавшись уговорам Виссариона Шебалина. Сначала Дмитрий Дмитриевич поселился на одной из центральных улиц - улице Кирова, ныне Мясницкой. А через несколько лет он получил квартиру на Можайском шоссе.

Эфир 6 декабря 2017 года в 15:30 (мск)