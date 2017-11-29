Охотный ряд и возвращение Шостаковича в Москву.

Музыкальный маршрут

Среда, 15:30;

Дата выпуска: 29.11.2017

Мы продолжаем свой музыкальный маршрут по Охотному ряду. В этом выпуске программы речь пойдёт о Шостаковиче, о его возвращении в Москву...

Шостакович довольно быстро вернулся в Москву, уже в 1942 году. Тогда он ещё не имел в столице квартиру. Композитор жил и работал в гостинице "Москва" на Охотном ряду, именно тогда он создавал свою 8-ую Симфонию, в которой словно следуя завету Малера ("в симфонии должен быть отображён весь мир"), рисует монументальную фреску происходящего вокруг. А в Доме Союза на той же улице состоялась премьера симфонии, которая впоследствии звучала не только в здании на Охотном ряду, но и по всей стране.

Эфир 29 ноября 2017 года в 15:30 (мск)