Охотный ряд и гостиница "Москва"

Музыкальный маршрут

Среда, 15:30;

Дата выпуска: 22.11.2017

В сегодняшнем "Музыкальном маршруте" мы прогуливаемся по Охотному ряду вокруг гостиницы "Москва".

Когда-то здесь торговали дичью, убитой на охоте, в том числе и различными птицами.. Здесь же, на птичьем рынке, москвичи покупали канареек, попугаев. Птичий рынок в XIX веке был как раз на месте гостиницы "Москва". На рынке так же торговали и мясом.

Сегодня трудно поверить, что когда-то на месте гостиницы стояли торговые ряды. Они были снесены в 30-е годы, тогда и началось проектирование "Москвы". А по завершении строительства и образования улицы Охотнорядская площадь была переименована в улицу Охотный ряд.

"Москва" - первая гостиница, построенная в столице СССР. Сама гостиница задумывалась как своеобразный величественный символ социалистического строя и была возведена в стиле конструктивизма. Сейчас "Москва" является одной из старейших и крупнейших гостиниц нашей столицы. В ней в разное время жили многие выдающиеся люди нашей страны, гости из-за рубежа.

Эфир 22 ноября 2017 года в 15:30 (мск)