Елисеевский переулок, 11. Здесь жил Евгений Светланов

Музыкальный маршрут

Среда, 15:30;

Дата выпуска: 15.11.2017

В этом маленьком переулке жил Евгений Федорович Светланов. Здесь стоят три памятника – поэту Низами Гянджеви, Муслиму Магомаеву и Мстиславу Ростроповичу. В честь Светланова - только мемориальная доска, которая была установлена только в 2014 году и, по словам вдовы знаменитого дирижера, с огромным трудом.



В этом доме Светланов жил с 1984 и до самой смерти в 2002 году. Он был похоронен на Ваганьковском кладбище. Несмотря на свою импульсивность, Евгений Федорович подробно расписал все детали своих похорон: где, как и под какую музыку. Символично, что на последнем концерте, где он дирижировал, исполнялись «Колокола» Рахманинова.

По дорогам судьбы выдающегося дирижера мы отправляемся вместе с ведущими программы «Музыкальный маршрут».

Эфир 15 ноября 2017 года в 15:30 (мск)