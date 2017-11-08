Большая Никитская, 13. Московская консерватория. Часть 2

Музыкальный маршрут

Среда, 15:30;

Дата выпуска: 08.11.2017

Оказывается, здание Московской консерватории могло находиться в совсем другом месте. Василий Сафонов попросил генерал-губернатора выделить под его строительство участок земли в центре Москвы, напротив Большого театра, там,где сейчас находится Театральная площадь. Но этого не случилось: генерал-губернатор не дал прямой отказ, но отправил письмо Сафонова по множеству инстанций, которые, разумеется, высказали недовольство по поводу строительства храма искусств.

Тогда пришлось строить на месте старого здания, которое Сафонову удалось выкупить у Воронцова за небольшую цену. И вот в 1901 году торжественным концертом открывается Большой зал консерватории. В тот вечер исполнили специально написанный Федором Кенеманом гимн «Воздвигнут храм искусству дорогому». Его создатель - известный композитор того времени, профессор консерватории, дирижер и концертмейстер Федора Ивановича Шаляпина. Познакомиться с его жизнью и творчеством можно в новом выпуске программы "Музыкальный маршрут".

Эфир 8 ноября 2017 года в 15:30 (мск)