Большая Никитская, 13. Московская консерватория. Часть 1

Музыкальный маршрут

Среда, 15:30;

Дата выпуска: 01.11.2017

Любопытно, но если бы не вино, консерватории на Большой Никитской могло и не быть.

Когда-то подруга и сподвижница императрицы Екатерина Дашкова решила построить себе особняк в Москве на Большой Никитской. Проект был поручен архитектору Василию Баженову, который с ним прекрасно справился. Позже дворец Дашковой унаследовали ее потомки, среди которых - генерал-губернатор Новороссии, граф Михаил Семенович Воронцов. У него был сын Семен, который увлекался виноделием и имел на юге огромные плантации виноградников. Нужно было где-то хранить вино, и для этого стали использовать подвалы семейного особняка в Москве. Позже граф продал дом Удельному ведомству. Василий Сафонов, когда задумал строить здание консерватории, захотел снести старый особняк. Но Удельное ведомство потребовало сохранить подвалы и рядом открыть винный магазин...

Эфир 1 ноября 2017 года в 15:30 (мск)