Мастер волшебного звона

Музыкальный маршрут

Среда, 15:30;

Дата выпуска: 30.08.2017

Авторы программы «Музыкальный маршрут» продолжают блуждать по переулкам Кисловской слободы. Герой нынешней передачи – Константин Сараджев, один из самых знаменитых русских звонарей, удивительный музыкант и обитатель Малого Кисловского переулка…

Константин Константинович Сараджев родился в Москве в 1900 году в музыкальной семье. Его отец был известный дирижер, профессор Московской консерватории, а мать – талантливая пианистка, ученица Сергея Рахманинова. Дома его ласково называли Котиком, чтобы не путать с отцом, которого тоже звали Константином. В детстве Котик легко осваивал различные музыкальные инструменты, но однажды, услышав звук колокола и почувствовав его обертона, понял, что колокола – вершина всех музыкальных инструментов. После этого случая всю последующую жизнь он посвятил колоколам.

Ему был дан необыкновенный дар – слышать звуки, недоступные никому другому. К примеру, он утверждал, что различает не семь стандартных нот, а 1701 звук в каждой ноте, к тому же каждому из них в воображении гениального музыканта был присущ свой цвет. Поэтому нередко, говоря о Сараджеве, упоминают еще одно имя – Александра Скрябина.

О жизни и поразительных музыкальных идеях Константина Сараджева рассказывает очередная передача из цикла «Музыкальный маршрут».

Эфир 30 августа в 15:30 (мск)