По маршрутам Петра Ильича Чайковского: Воздвиженка

Музыкальный маршрут

Среда, 15:30;

Дата выпуска: 11.07.2017

«Иногда, особенно в хорошую погоду, она, Москва, мне кажется столь прекрасной, что я готов целовать камни мостовой», – писал Петр Ильич Чайковский своему брату Модесту. Молодой композитор приехал в первопрестольную в 1866 году по приглашению Антона Рубинштейна. А его первым адресом в Москве стала улица Воздвиженка…

Перед отъездом Апухтин подарил Чайковскому огромную енотовую шубу. Она была «длинная, почти до пят, по-обломовски широкая, из толстого сукна неопределенного цвета, подпоясанная кушаком и с огромным, устало повисшим на плечах изъеденным молью меховым воротником какого- то старинного зверя». Провожая друга, Апухтин напутствовал: «Петя, не замерзай там, не замерзай и не переставай сочинять!». В этой самой шубе Чайковский и отбыл. Говорят, когда ему было одиноко, грустно и холодно, он иногда укрывался этой шубой у себя дома.

Приехав в Москву, Чайковский поселился у Рубинштейна на Моховой улице, а уже осенью оба переехали на Воздвиженку в бывшее здание консерватории, которое ныне не сохранилось…

Эфир 12 июля в 15:30 (мск)