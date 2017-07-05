Москва Шаляпина: Новинский бульвар

Музыкальный маршрут

Среда, 15:30;

Дата выпуска: 05.07.2017

Новинский бульвар… Здесь с 1910-го по 1922 год жил Фёдор Иванович Шаляпин. Причем знаменитый русский бас приобрел не только дом, но и весь квартал. В наши дни особняк на Новинском бульваре известен как один из первых мемориальных музеев, посвященных Шаляпину…

Дом блистал простором и великолепием. Здесь имелся большой кабинет, прекрасная библиотека и новомодная по тем временам бильярдная. К тому же супруга певца - итальянская балерина Иола Торнаги - спешила добавить дому европейского шика и провела телефон, один из немногих в Москве. Семья часто принимала дорогих и именитых гостей. Здесь бывали Сергей Рахманинов и Леонид Собинов, заходили Станиславский, Коровин, Бунин, Горький, Москвин, Телешов.

Однако в 1918 году, еще при жизни здесь Шаляпина, дом был национализирован и на долгие шестьдесят лет стал коммунальной квартирой…

Эфир 5 июля в 15:30 (мск)