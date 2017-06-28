Москва Шаляпина: Большая Дмитровка

Музыкальный маршрут

Среда, 15:30;

Дата выпуска: 28.06.2017

В цикле программ «Музыкальный маршрут» мы путешествуем по местам Федора Ивановича Шаляпина. Наша первая точка – улица Большая Дмитровка и Театр оперетты. Он не всегда был таковым: прежде здесь располагался филиал Большого театра, а еще раньше до этого – театр Г.Г. Солодовникова. В 1880-х годах известный в Москве купец-миллионер выстроил свой личный театр…

Театр был великолепный – пятиярусный: он вмещал в себя более трех тысяч человек, и всегда был полон. В разное время театр давал пристанища многочисленным частным операм. Среди них и одна из самых знаменитых – «Частная русская опера» Саввы Мамонтова, большого поклонника музыки, живописи и театра.

Однажды в Петербурге Савва Иванович услышал молодого Шаляпина. Голос певца поразил его, и он захотел, чтобы этот «парень» непременно выступал в его театре. Он сказал ему так: «Феденька, в моем театре вы можете делать всё, что угодно». Шаляпин отмечал, что эти слова Мамонтова «одели его душу в одежды праздничные», и «впервые я почувствовал себя свободным, сильным и способным побеждать все препятствия».

Казалось бы, откуда взяться подобным мыслям у яркого, многообещающего артиста? Что не устраивало его в Императорском Мариинском театре?

Эфир 28 июня в 15:30 (мск)