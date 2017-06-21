Переулок Леонида Собинова

Музыкальный маршрут

Среда, 15:30;

Дата выпуска: 21.06.2017

Малый Кисловский переулок свое название получил по Кисловской слободе. Там жили кислошники и заготавливали для царского двора кислую капусту. В Москве аж четыре Кисловских переулка: Верхний, Малый, Средний и Нижний. Один из них – Малый Кисловский переулок – долгое время, с 1937 по 1992 год, носил имя великого русского оперного певца Леонида Витальевича Собинова…

Его судьба была удивительна и незаурядна. Юный Собинов учился на юридическом факультете Московского университета, был хорошим и прилежным студентом, пока однажды на музыкальном вечере в доме адвоката Плевако не встретился с Марией Ермоловой. Услышав его голос, знаменитая актриса посоветовала молодому человеку задуматься о том, чтобы посвятить свою жизнь пению. Вскоре Собинова пригласили петь в Большой театр. Еще некоторое время артист метался между юридической практикой и сценой, но в конечном итоге остановил свой выбор на театре.

А Малый Кисловодский переулок знаменит тем, что именно здесь располагалось училище Московского филармонического общества, где учился певец. Спустя годы он станет жителем этого переулка…

Эфир сегодня, 21 июня, в 15:30 (мск)