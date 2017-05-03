Большой театр в годы войны

Радиопрограмма: Музыкальный маршрут

Среда, 15:30;

Дата выпуска: 03.05.2017

«Не пойте громко, хлопайте молча…»

Театральная площадь, Большой театр и… война. Искусство и кровь. Искусство и смерть. Искусство, которое тоже воевало и сражалось за Победу всеми своими силами и возможностями. Гуляя по замаскированной Москве, авторы программы «Музыкальный маршрут» вспоминают искусство Великой войны и Великой победы…

Представьте себе, что мы находимся в Москве 1941 года. Думается, что Большого театра вы бы просто не узнали, потому что он был очень тщательно и умело замаскирован. На месте театра возвышалось нагромождение каких-то непонятных объемов, к тому же всё было раскрашено. Для чего это делалось? – Для того чтобы немецкие летчики, совершая налеты на Москву, не могли разобраться, где они находятся.

Однако бомбы избежать не удалось, и Большой театр был поражен. А труппа тем временем была эвакуирована в “запасную столицу” – Куйбышев. За неимением костюмов и декораций решено было играть только те оперы, где артисты могли бы выступать в концертных костюмах. Так, «Евгений Онегин» и «Травиата» стали самыми популярными операми военного времени.

О тех, кто выступал вместе с фронтовыми бригадами, не страшась пуль и обстрелов, о судьбах выдающихся советских артистов, композиторов и музыкантов, о музыке, которая воодушевляла и поднимала к жизни – в память о Великой Победе в программе «Музыкальный маршрут» на радио «Орфей»…

Эфир сегодня, 3 мая, в 15:30 (мск)