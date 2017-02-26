Кремль. Великие князья. Программа третья

Радиопрограмма: Музыкальный маршрут

Ведущие программы – Ирина Кленская и Александр Васькин

Время выхода: Воскресенье, 12.00

Дата выпуска: 26.02.2017

Мы продолжаем наш красивый маршрут вокруг Кремля. И слушаем чарующую музыку, загадку которой вряд ли дано нам разгадать. Ведь как рождаются музыкальные шедевры могут знать только их авторы. Музыка - это тайна. Мы не можем узнать, как и откуда. Поэтому слушаем, наслаждаемся...

В этом выпуске программы Ирина Кленская и Александр Васькин расскажут про Великого княза Константина Константиновича. Он был членом Российского императорского дома, генерал-адъютантом, генералом от инфантерии, генерал-инспектором Военно-учебных заведений, президентом Императорской Санкт-Петербургской академии наук, поэтом, переводчиком и драматургом, публиковавшимся под поэтическим псевдонимом К.Р.

Константин Константинович - второй сын Константина Николаевича и великой княгини Александры Иосифовны. Получил разностороннее домашнее образование. В его обучении и воспитании принимали участие известные историки С. М. Соловьев и К. Н. Бестужев-Рюмин, музыкальный критик Г. А. Ларош, виолончелист И. И. Зейферт, пианист Рудольф Кюндингер, писатели И. А. Гончаров и Ф. М. Достоевский.

Он был известным русским поэтом, автором нескольких сборников. С великим князем вели переписку И. А. Гончаров, Я. П. Полонский, А. А. Фет, ценивший его вкус и даже поручавший ему исправлять свои стихи. О поэтическом творчестве К.Р. восторженно отзывался П. И. Чайковский. Но Константин Константинович не только писал стихи, но и музыку. Как раз такому человеку под стать возглавить Русское музыкальное общество. Великий князь Константин Константинович, продолжая дело родителей, занял 8 апреля 1897 года пост вице-председателя ИРМО.

Эфир 26 февраля в 12:00 (мск)