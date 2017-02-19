Кремль. Великие князья. Программа вторая

Радиопрограмма: Музыкальный маршрут

Ведущие программы – Ирина Кленская и Александр Васькин

Время выхода: Воскресенье, 12.00

Дата выпуска: 19.02.2017

Москва. Кремль. Именно отсюда началось Русское музыкальное общество. В прошлой передаче мы говорили о судьбе великой княгини Елены Павловны, которая вместе с Антоном Рубинштейном осуществляла идею консерватории и идею русского музыкального общества. И сегодня наша история продолжается - судьба великого князя Константина Николаевича увлекает нас.

После смерти Елены Павловны её племянник, князь Константин Николаевич стал возглавлять Русское музыкальное общество, и началась "эра Константиновичей".

Великий князь Константин Николаевич был сыном императора Николая I и Александры Фёдоровны. Он - один из самых ярких и противоречивых личностей Дома Романовых.Отец решил, что Константин должен сделать карьеру военного моряка и с пяти лет поручил его воспитание выдающемуся моряку и учёному — адмиралу Фёдору Литке. Впоследствии Константин Николаевич получил звание генерал-адмирала.

Великий князь был истинным ценителем музыки, одним из самых активных в своем кругу инструменталистов-любителей и покровителем русских музыкантов. Искусство и музыка вошли в его жизнь с раннего детства. Первые музыкальные впечатления царевича Константина были связаны с балетными и оперными спектаклями, церковным пением, домашними и придворными концертами. Именно стараниями великого князя Константина Николаевича, ставшего в 1873 году председателем Русского музыкального общества, оно получило весной этого же года статус императорского. Великий князь сыграл особую роль в его истории.

Кремль. Великие князья. Программа первая

Эфир 19 февраля в 12:00 (мск)