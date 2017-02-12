Кремль. Великие князья. Программа первая

Радиопрограмма: Музыкальный маршрут

Ведущие программы – Ирина Кленская и Александр Васькин

Время выхода: Воскресенье, 12.00

Дата выпуска: 12.02.2017

Ирина Кленская и Александр Васькин оказались у стен Кремля. Ведущие расскажут о том, как классическая музыка развивалась благодаря великим князьям и великим княгиням. О них очень мало говорят и очень редко вспоминают, они - великие князья на обочине истории. А на самом деле это были блистательные люди, умные, храбрые, судьбами их есть смысл гордиться.

Если мы оглянемся на историю нашей страны, то увидим, что любое дело, важное, прорывное, в русской культуре всегда было результатом внимания императорской семьи. Ведь даже музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина изначально был императорским и носил название «Музей изящных искусств имени императора Александра III при Императорском Московском университете».

И цель нашей прогулки - русское музыкальное общество, которое возникло благодаря огромному вниманию княжеской семьи.

Эфир сегодня, 12 февраля, в 12:00 (мск)