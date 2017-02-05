Улица Тверская. Виельегорские

Радиопрограмма: Музыкальный маршрут

Ведущие программы – Ирина Кленская и Александр Васькин

Время выхода: Воскресенье, 12.00

Дата выпуска: 05.02.2017

Рядом со старыми Триумфальными воротами находился дом Виельегорских, в народе этот дом называли "маленькая изящная академия искусств братьев Виельегорских". О нем и пойдет речь в очередном выпуске программы "Музыкальный маршрут".

Михаил Вильегорский - русский музыкальный деятель, композитор-любитель польского происхождения, старший брат Матвея Виельгорского, отец Иосифа Виельгорского. Особой страстью Михаила была музыка, он был прекрасным исполнителем и композитором, и хотя дилетантом, но по отзыву Шумана, «гениальным дилетантом».

Дом Виельегорских всегда становился своеобразным музыкальным центром. В нём собирались истинные ценители музыки, впервые исполнялись многие сочинения, именно здесь Ф. Лист впервые играл по партитуре "Руслана и Людмилу" Глинки. В свое поместье Луизино в Курской губернии, вдали от столичной жизни, Виельгорский сумел привлечь многих музыкантов. В 1820-х в его имении были исполнены 7 симфоний Бетховена.

Эфир 5 февраля в 12:00 (мск)