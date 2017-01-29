Большой Знаменский переулок. С.И.Щукин. Программа вторая

Радиопрограмма: Музыкальный маршрут

Ведущие программы – Ирина Кленская и Александр Васькин

Время выхода: Воскресенье, 12.00

Дата выпуска: 29.01.2017

Ирина Кленская и Александр Васькин продолжают изучать историю дома на Большом Знаменском переулке, где с конца XIX века жил коллекционер Сергей Иванович Щукин, который одним из первых начал собирать западноевропейских художников, первым привез в Москву импрессионистов – Моне, Писарро, Ренуара, Дега…

Сергей Щукин начал заниматься коллекционированием в очень страшное для него время. В момент, когда почти одновременно погибли родные его люди, сыновья, жена, брат. И тогда Щукин реший уйти их светсткой жизни и стать затворником, но умный монах посоветовал ему вернуться в мир и продолжить свой путь, не взирая на беды, которые на него обрушились.

Тогда Щукин едет в Париж, где знакомится с Матиссом, чьи картины будущий коллекционер покупает.

Обладавший блестящим вкусом и удивительным чутьем на таланты Щукин безошибочно выбирал тех художников, кому суждено было произвести революцию в искусстве. Так Щукин начал собирать Сезанна, Ван Гога, потом Гогена – в то время, когда в России (да и во Франции) еще не понимали и не могли оценить по достоинству это искусство. Посетители его особняка в Знаменском переулке еще только привыкали к Сезанну и Гогену, а Щукин уже шел дальше и вез в Москву работы Матисса, Дерена, Пикассо. Анри Матисс в 1911 году приезжал по приглашению Щукина в Москву и гостил в его особняке (для оформления парадной лестницы Матисс по заказу хозяина написал панно «Танец» и «Музыка»). Весь второй этаж дома был отдан под коллекцию картин – здесь был зал Гогена, зал Матисса, потом появился зал Пикассо. Всего коллекция современной живописи Щукина насчитывала 256 работ.

Эфир 29 января в 12:00 (мск)