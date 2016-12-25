«Большая Дмитровка. Благородное собрание». Передача третья

Радиопрограмма: Музыкальный маршрут

Ведущие программы – Ирина Кленская и Александр Васькин

Время выхода: Воскресенье, 12.00

Дата выпуска: 25.12.2016

Большая Дмитровка. Дом благородного собрания. Гуляем, танцуем, вспоминаем, какие люди приходили сюда, какие страсти разгорались, какие романы закручивались.

В прошлой передаче мы рассказали о Пушкине, который с февраля 1827 года являлся членом Благородного собрания. Следующий персонаж, который оказался на прицеле нашего внимания, - М.Ю. Лермонтов.

Михаил Юрьевич праздновал в Благородном собрании новый 1832 год. Он явился на праздничный маскарад в костюме астролога. Именно этим маскарадом и навеяно его полное горечи и тоски стихотворение "Первое января". Но как можно было попасть в дом Благородного собрания, не являясь его членом? Всё очень просто. Были такие люди, визитёры, гости, иначе говоря, за их посещение полагалось платить.

Эфир 25 декабря в 12:00 (мск)