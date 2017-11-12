Хит-парад "Территория классики". Vol.11

Хит-парад «Территория классики»

Дата выпуска: 12.11.2017

Стартует второй десяток нашего молодого, но уже снискавшего любовь слушателей, хит-парада "Территория классики". Он по-прежнему ждёт ваших голосов.

Но сперва подведём итоги прошлой недели. Бронза нашего хит-парада досталась третьей части соль-мажорного Концерта для скрипки Антонина Райхенауэра. Серебро забрал Сергей Борткевич с первой частью его Сюиты для фортепиано. А золотых призеров оказалось сразу два. Это Финал Четвертой симфонии и Арабский танец из "Щелкунчика" Петра Ильича Чайековского.

Переходим к новым номинантам.

1. Антонин Райхенауэр. Концерт для флейты и струнных соль мажор III. Allegro

Произведения барочного композитора Антонина Райхенауэра неоднократно звучали в нашем хит-параде и становились его победителями. Пришел черед еще одного. Напомним, что о жизни этого композитора известно не много, хотя в свое время он был популярен далеко за пределами родной Чехии.

2. Петр Чайковский. Балет "Спящая красавица", Панорама

Волшебную сказку Шарля Пьеро сегодня знают все. И балет Чайковского тоже. Но существует несколько редакций "Спящей красавицы", созданных как самим автором, так и балетмейстерами. Например, Рудольфом Нуреевым. Получается, что зритель почти каждый раз смотрит новый спектакль на один и тот же сюжет.

3. Эдуард Уайт. Puffin Billy

Самая известная мелодия британского композитора ХХ века. Как признавался сам Эдуард Уайт, на написание этой композиции его вдохновил старый паровоз "Puffin Billy", который он увидел во время отпуска. Позже фрагменты нового опуса Уайта использовались в качестве заставок на разных теле- и радиопрограммах Великобритании и США.

4. Франческо Корселли. Соната ре мажор (1776) III. Vivo

Эта музыка младшего современника Вивальди наполнена светом и движением, характерным для произведений эпохи барокко.

5. Сергей Борткевич. Сюита для фортепиано "Lyrica Nova", ор. 59 II. Andantino

Судя по письмам и отзывам в соцсетях, произведения Сергея Борткевича пришлись по вкусу нашим слушателям и было бы неплохо включать их в наш эфир чаще. Но здесь не обойтись без ваших голосов. Сможет ли его опус в этот раз войти в тройку лидеров, решать вам.

6. Франческо Корселли. Кантата "Dulze acento, voz Canora", Ария

Есть в вокальной барочной музыке особое очарование. Ария из кантаты итальянского композитора XVIII века не исключение.

7. Филип Гласс. Сюита "Часы", 2 часть

Продолжаем вслушиваться в бесконечные секвенции и меланхолию саундтрека к грустному кинофильму Стивена Долдри "Часы".

8. Людвиг Шпор. Симфония №9 си минор, ор. 143 "Времена года" I. Зима: Allegro maestoso

Любопытный факт. Шпор никогда не играл наизусть. В его время многие исполнители выступали на концертах, имея перед собой на пульте ноты. Однако у Шпора это правило вызывалось определенными эстетическими принципами. Он утверждал, что скрипач, играющий наизусть, напоминает ему попугая, отвечающего заученный урок.

Голосовать за понравившуюся композицию можно в нашей группе ВКонтакте или в форме ниже.