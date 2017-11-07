Хит-парад "Территория классики". Vol.10

Хит-парад «Территория классики»

Дата выпуска: 07.11.2017

Музыкальные новинки из нашего юбилейного десятого хит-парада "Территория классики" ждут вашего прослушивания и голосования.

Но начнем, как всегда, с подведения итогов прошлой недели. На третьем месте оказался Концертный парафраз на темы оперы "Евгений Онегин" Павла Пабста. Второе место разделили "Echorus" Филипа Гласса и "Возраст страсти" из Седьмой симфонии Людвига Шпора. Не первом месте - Финал Пятой симфонии Чайковского в исполнении Симфонического оркестра Сан-Франциско.

1. Пётр Чайковский. Симфония №4 фа минор, оп.36 IV. Finale: Allegro con fuoco

Визитной карточкой этой части, да и всей Четвертой симфонии, стало цитирование народной мелодии "Во поле берёза стояла". Чайковский мастерски играет с этой темой - она звучит то изящно и легко, то драматично, а местами размашисто.

2. Сергей Борткевич. Сюита для фортепиано "Lyrica Nova", ор. 59 I. Con moto affettuoso

Удивительно, как Сергей Эдуардович Борткевич, прожив почти всю жизнь в Европе, сохранил славянский дух в своей музыке. Его называют "последним романтиком", а на западе он известен как пианист и дирижер. В Вене в честь композитора создали Общество Сергея Борткевича. В России же его музыка пока звучит очень редко.

3. Филип Гласс. Сюита "Часы" Ансамбль "La Pieta"

Эта сюита составлена из музыки к одноименному фильму, собравшему солидное количество международных наград. Повторяющиеся минорные секвенции глубоко печальны и создают ощущение безысходности. Впрочем, весьма характерного для творчества Гласса.

4. Хуберт Бат. Корнуэльская рапсодия

Имя англичанина Хуберта Бата впервые попадает в наш хит-парад. В мире он известен как кинокомпозитор. "Корнуэльскую рапсодию" Бат написал для фильма "История любви" (1944), побившего в свое время рекорды британского кинопроката.

5. Антонин Райхенауэр. Концерт для скрипки и струнных соль мажор III. Allegro

Композитор прожил короткую жизнь - всего 36 лет, но оставил после себя обширное музыкальное наследие. Его основу составляют духовные произведения, которые, наряду с концертами для разных солирующих инструментов исполняют по сей день.

6. Эрик Коутс. "У сонной лагуны"

Еще один британский дебютант нашего хит-парада. Музыка этой композиции настолько живописна, что даже не имеющий фантазии человек, с легкостью представит себе картину, наполненную светом и запахами.

7. Людвиг Шпор. Симфония №7 до мажор, ор. 121 III. Победа Божественного

Не так часто композиторам воздвигают памятники при жизни. Шпор этого удостоился. Ему воздвигли монумент в Касселе. Там же Шпор продирижировал "Летучим Голландцем" Рихарда Вагнера, после чего получил благодарственное письмо от композитора. Позднее в том же Касселе появились консерватория имени Шпора, улица и музей.

8. Петр Чайковский. Балет "Щелкунчик ", Арабский танец

Волшебная музыка из волшебного балета. Сегодня сложно назвать более популярный новогодний спектакль, на который с удовольствием придут и дети, и взрослые.