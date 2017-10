Хит-парад "Территория классики". Vol.9

Хит-парад «Территория классики»

Дата выпуска: 30.10.2017

Последний октябрьский хит-парад музыкальных новинок ждет вашего прослушивания и голосования.

Начнем с итогов предыдущей недели. По суммарному голосованию на нашем сайте и в группе ВКонтакте на третьем месте оказался романтик Феликс Мендельсон с его Presto из "Итальянской" симфонии. Второе место досталось "Трем чудам" из "Сказки о царе Салтане" Римского-Корсакова. Ну а победителем хит-парада стала вторая часть "Симфонических танцев" Сергея Васильевича Рахманинова.

1. Павел Пабст. Концертный парафраз на темы оперы "Евгений Онегин"

В этом произведении, вдохновленном знаменитой оперой Петра Ильича, переплелись любимые темы, которые легко узнаются на слух. И главная здесь, конечно же, тема Татьяны, открывающая и саму оперу.

2. Пётр Чайковский. Симфония №5 ми минор, Оп.64 IV. Finale

Светлый финал, который открывает преображенная тема первой части. Звучит она в мажоре и в духе бодрого марша. Здесь уже нет того грозного рока, который главенствовал в начале симфонии. Только торжество и ликование.

3. Алан Менкен. Мюзикл "Лавка ужасов" Suddenly Seymour

Цветок, который прибыл из космоса, чтобы поработить мир? Нет предела человеческой фантазии! А если она еще и приправлена соответствующей музыкой, то может получиться весьма недурной коктейль. Фильм по сюжету мюзикла "Little shop of horrors" снимали за два дня и одну ночь, а эпизодическую роль в нем играет Джек Николсон.

4. Людвиг Шпор. Симфония №7 до мажор, ор. 121 II. Возраст страсти: Larghetto-Allegro moderato

Фамилия Шпора на слуху меломанов, но далеко не все знакомы с его творчеством. Один из первых романтиков в музыке, Шпор написал аж 9 опер, 33 струнных квартета и 10 симфоний. Некоторые из этих симфоний программны. Например, в Седьмой у каждой части своё название: 1. Мир детства. 2. Возраст страсти. 3. Окончательная победа божественного, - что в общем-то характерно для музыки XIX века.

5. Франческо Корселли. Кантата "Dulze acento, voz Canora"

Итальянец Франческо Корселли вошел в историю музыки как автор религиозных сочинений. Большую часть жизни он проработал в Мадриде, поэтому испанцы считают его своим композитором. Долгое время в Мадриде Корселли сотрудничал со знаменитым певцом-кастратом Фаринелли и писал для него музыку.

6. Артур Бенджамин. Ямайская румба

Много ли австралийских композиторов вы знаете? Возможно, Артур Бенджамин окажется первым. Он родился в Сиднее, но в 23 года уехал в Лондон учиться музыке, где и провел почти всю жизнь. Артур Бенджамин преподавал в Королевском колледже, среди его учеников - Бенджамин Бриттен.

7. Джеймс Хорнер. Музыка из к/ф "Кокон"

Хорнера по праву считают одним из лучших кинокомпозиторов. Он написал саундтрек к "Мальчику в полосатой пижаме", "Играм разума", "Аватару" и "Титанику". А его знаменитую композицию "My heart will go on" вместе с Селин Дион распевал и продолжает распевать весь мир.

8. Филип Гласс. "Echorus"

Эту композицию минималист Гласс писал специально для скрипачки Эдни Митчел и Иегуди Менухина. "Она /"Echorus"/ начинается как чакона.[...] Музыка наполнена мыслями о сострадании и должна пробудить чувство мира и покоя", - написал композитор.