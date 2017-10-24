Хит-парад "Территория классики". Vol.8

Хит-парад «Территория классики»

Дата выпуска: 24.10.2017

По итогам прошлой недели в тройку лидеров вошли опусы русских композиторов. Как будет на этот раз, решать вам.

Третье место разделили Прелюдия №3 из 66-го опуса Сергея Борткевича и Скерцо из Четвертой симфонии Роберта Шумана. Серебро нашего хит-парада в этот раз досталось Финалу из "Симфонических танцев" Сергея Рахманинова. Ну а номером один стала бессмертная увертюра "Ромео и Джульетта" Петра Ильича Чайковского.

1. Николай Римский-Корсаков. Опера "Сказка о царе Салтане". Три чуда

Каждое действие своей оперы Римский-Корсаков начинает с трубной фанфары - своеобразного призыва к слушанию. Сочинив "Салтана", главный русский композитор-сказочник, не долго думая, собрал три оркестровых вступления в отдельный опус "Картины к сказке о царе Салтане". Финалом здесь стали "Три чуда", в которых есть и город Леденец, и волшебная белка с орешками, и тридцать три богатыря, и царевна Лебедь. Попробуйте догадаться, где кто.

2. Феликс Мендельсон. Симфония № 4, ля мажор, Ор. 90 IV. Presto

Свою "Итальянскую" симфонию композитор начал писать путешествуя по Италии. Он был в восторге от этой страны, восхищался её гостеприимством и радушием. Финал симфонии Мендельсон обозначил как сальтарелла — популярный итальянский танец с прыжками. Давайте же вместе с музыкой немецкого романтика улыбнемся и помечтаем об отпуске в солнечной Италии.

3. Пётр Чайковский. Симфония №3 ре мажор, оп.29 V. Final

Еще один финал романтической симфонии в нашем хит-параде. И тоже с танцем! В этот раз праздничная пятая часть из Третьей симфонии Чайковского, в которую Петр Ильич мастерски вплел полонез.

4. Фредерик Шопен. Мазурка ля минор, Оп.17 №4, аранжировка Карла Дженкинса

Готовы поспорить, что в таком варианте знаменитую мазурку Шопена вы еще не слышали. Карл Дженкинс переложил её для симфонического оркестра и сопрано.

5. Сергей Рахманинов. "Симфонические танцы", соч. 45, II часть

Меланхоличный вальс, наполненный томлением и полетными мотивами, положил Рахманинов в основу второй части своих "Симфонических танцев". Туманные грезы постепенно сменяются драматизмом и нарастающим напряжением - дело идет к финалу...

6. Филип Гласс. Музыка из к/ф "Секретный агент"

Лондон, конец XIX века. Русские анархисты и недремлющий Скотланд-Ярд, тайные связи и глубокие чувства... Драматичный сюжет фильма нашел воплощение в музыке Гласса. В ней много остроты и тревоги, которые потоками обрушиваются на слушателя.

7. Сергей Борткевич. Прелюдия для фортепиано ор. 13 №5

И вновь Сергей Борткевич с еще одной прекрасной фортепианной миниатюрой, которая слушается на одном дыхании. Невольно вспоминается Шопен с его прелюдиями, но звучит уж очень по-русски.

8. Сергей Рахманинов. Три русские песни, соч. 41 III. Белилицы, румяницы вы мои

Трагическая пляска с маршевыми ритмами, которую исполняет весь хор. Здесь Рахманинов использует редкий инструмент - прутья (Verghe), чтоб сымитировать удары хлыстом, а лирический эпизод в середине - сильный контраст к общему настроению разудалой бравурности.



Послушали музыку? Не забудьте проголосовать