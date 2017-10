Музыкальные новинки. Vol.7

Музыкальные новинки

Дата выпуска: 16.10.2017

В очередном выпуске "Музыкальных новинок" свежие и уже знакомые композиции от любимых авторов, а также итоги прошлой недели.

Абсолютным победителем слушательского голосования стала первая часть "Симфонических танцев" Сергея Рахманинова. На втором месте - Прелюдия оп.40 №4 полюбившегося многим Сергея Борткевича. Замыкает тройку победителей знаменитый "Восход солнца" из симфонической поэмы "Так говорил Заратустра" Рихарда Штрауса.

1. Пётр Ильич Чайковский. Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта". Национальный филармонический оркестр России, дир. В. Спиваков

Идею написать музыкальное произведение на сюжет шекспировской трагедии Чайковскому предложил Балакирев на одной из совместных прогулок. Работа поначалу шла очень медленно (о чем свидетельствуют письма Петра Ильича), но спустя пару месяцев творческих мук, композитор завершил черновик своего нового опуса. После премьеры с участием Николая Рубинштейна, которая прошла незаметно, Чайковский переработал музыкальный материал и создал вторую версию увертюры-фантазии, которая чаще всего исполняется сегодня.

2. Роберт Шуман. Симфония 4 ре минор, ор. 120 III. Скерцо. Штутгартский симфонический оркестр, дир. Роджер Норрингтон

Стремительные, порывистые пассажи в начале скерцо, кажется, способны смести всё на своем пути. Но им на смену приходят два мажорное трио, которые преображают настроение, лишая его воинственного оттенка.

3. Сергей Рахманинов. "Симфонические танцы", соч. 45,III часть. Национальный филармонический оркестр России, дир. В. Спиваков

Колокольные удары, скорбные интонации, ламентозные вздохи, феерический шабаш... Композитор сделал всё, чтобы заключительная часть его последнего симфонического опуса стала мощной и запоминающейся.

4. Сергей Борткевич. Прелюдия для фортепиано ор. 66 №3. Альфонсо Солдано - фортепиано

За предыдущие выпуски "Музыкальных новинок" фортепианная музыка Сергея Борткевича нам очень полюбилась. Надеемся, что и вам тоже. Вот еще одна замечательная прелюдия этого композитора.

5. Флавио Моталла. Le Depart. Королевский филармонический оркестр, дир. Джон Скотт, Мосук Елена - сопрано

Еще одна композиция швейцарского композитора Флавио Моталла, имя которого уже знакомо нашим слушателям. Медленное сумрачное вступление по настроению очень напоминает начало увертюры к "Тристану и Изольде", а прозрачное сопрано Елены Мосук парит и улетает ввысь.

6. Эндрю Ллойд Уэббер. Мюзикл "Призрак оперы", All Ask of You. Королевский филармонический оркестр, дир. Ник Дэвис, солисты - Мэри Кару, Майкл Дор

Знаменитый дуэт из не менее знаменитого мюзикла теперь в нашем эфире. А знаете ли вы, что за десять лет до написания Уэббером "Призрака оперы", существовала еще одна версия этого мюзикла на музыку Верди, Гуно, Моцарта, Вебера и других композиторов?

7. Генри Манчини. Музыка из к/ф "Жизненная сила". Пражский филармонический оркестр, дир. Ник Рейн

Фильм, к которому написал музыку Генри Манчини, так и блещет режиссерской фантазией. Космические корабли, путешествия к далеким планетам, вампиры, обреченное на смерть человечество, инопланетная красотка и, конечно, супергерой, который, судя по музыке, все-таки спасет мир.

8. Джон Уильямс. Музыка из к/ф "Звездные войны". Пражский филармонический оркестр, Ник Рейн

Культовая космическая опера (да-да, есть такой поджанр в научной фантастике) породила отдельную Вселенную - фильмы, сериалы, книги, комиксы. Путаницу в порядке киноэпизодов "Звездных войн" вполне можно сравнить с нумерацией симфоний Антонина Дворжака, которая совсем не отражает хронологию их создания.