Музыкальные новинки. Vol.6

Музыкальные новинки

Дата выпуска: 09.10.2017

Самый сложный в плане выбора выпуск "Музыкальных новинок". Не верите? Послушайте и проголосуйте.

На прошлой неделе мы получали комментарии в нашей группе ВКонтакте "Жаль, что нельзя проголосовать за две или три композиции". Слушатели разрывались между "Фантастической" Берлиоза, "Пляской смерти" Сен-Санса и Концертом для виолончели Райхенауэра. В итоге с отрывом всего в один голос победил Сен-Санс. За ним, фактически на равных, проследовал Райхенауэр. Бронзовым призером нашего голосования стал Берлиоз с его "Балом" из "Фантастической" симфонии.

В этот раз голосование будет еще сложнее, но, надеемся, увлекательнее.

1. Рихард Штраус. "Так говорил Заратустра", Оп.30 "Восход солнца"

Номер, который не нуждается в представлении. Уже по первым звукам меломаны узнают знаменитую симфоническую поэму, а те, кто от академической музыки далек, сразу вспомнят "Космическую одиссею" Стенли Кубрика и программу "Что? Где? Когда?".

2. Сергей Борткевич. Прелюдия для фортепиано Оп.40

В одном из предыдущих выпусков мы слушали фортепианную сонату этого композитора, чье имя сейчас совсем не на слуху. В этот раз знакомимся с очаровательной миниатюрой, которая вызывает ассоциации с Рахманиновым и Шопеном, но обвинить её в подражании никак нельзя.

3. Сергей Рахманинов. "Симфонические танцы", Оп. 45, I часть

Своё последнее симфоническое сочинение Рахманинов писал в очень сложный жизненный период. 1940 год. Мысли об оставленной в Европе дочери, с которой потерялась связь, невозможность уехать из Америки, выматывающие и успешные гастроли. Он работал над "Симфоническими танцами" каждый день. Любую свободную минуту он посвящал этому опусу и бесконечно правил, правил, правил. Сперва он дал каждой части название: "День", "Сумерки", "Полночь", намекая на разные стадии человеческой жизни, но позже отказался от этой идеи.

4. Флавио Моталла. Воспоминание о былой любви

Неземной вокал Елены Мосук, для которой композитор написал это произведение, заставит любого, даже самого толстокожего и черствого циника, поверить в любовь и красоту.

5. Антон Брукнер. Симфония №4 ми-бемоль мажор, "Романтическая" III. Скерцо

Музыка одной из лучших симфоний Брукнера будто рождается из тишины. Звучат фанфары и всё постепенно закручивается в мощных и стремительных вихревых потоках. И кажется, будто движению нет конца...

6. Карлос Гуаставино. Jardin Antiguo

Вокальная музыка - конёк аргентинского композитора и пианиста Карлоса Гуаставино. Мягко начинается вокальная линия. Кажется, будто сейчас зазвучит пастораль, но нет, композитор готовит совсем иные сюрпризы для своих слушателей.

7. Джон Барри. Музыка из к/ф "Свидание" (1969)

Осенью, как никогда, хочется тепла и романтики. Музыка Джона Барри создаст соответствующее настроение и прекрасно подойдёт для прогулок по осеннему парку или лесу. Наслаждайтесь.

8. Клод-Мишель Шенберг. Мюзикл "Отверженные" I Dreamed a Dream

Кто бы мог подумать в 1985 году, что после неудачной премьеры в Лондоне и кучи едких отзывов от критиков всех мастей мюзикл "Отверженные" станет одним из самых долгоиграющих в истории Вест-Энда? Тем не менее, это факт. В 2010-м шоу сыграли в 10-тысячный раз!