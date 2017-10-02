Музыкальные новинки. Vol.5

Музыкальные новинки

Дата выпуска: 02.10.2017

Наших музыкальных новинок становится всё больше. Слушаем и голосуем!

Итоги прошлой недели

В специальном выпуске, посвященном Александру Мосолову, с большим отрывом победил хит «Завод. Музыка машин», который обогнал и «Тракторную колонну», и сюиту «Выходной день в парке». «Беседка у пруда» заняла второе место. Бронзовым призером стал бодрый «Марш физкультурников».

1. Антонин Райхенауэр. Концерт для виолончели и струнных ре минор I. Allegro ma non troppo

Антонин Райхенауэр - несправедливо забытый чешский композитор эпохи барокко. О его короткой жизни мало что известно, и достоверность некоторых сведений до сих пор не подтверждена. Старший современник Вивальди, Райхенауэр писал много духовной музыки. Его сочинения сохранились в разных библиотеках Европы, что говорит о популярности композитора за пределами родины.

2. Ференц Лист. "По прочтении Данте", фантазия-квазисоната



Квазисоната «По прочтении Данте» - старшая сестра знаменитой си-минорной сонаты Листа, вдохновлена образами «Божественной комедии» Данте. Её темы максимально контрастны: грозное вступление, вихревая главная партия, ликующая побочная… Впрочем, как остроумно отметил гитарист Фрэнк Заппа, говорить о музыке - все равно что танцевать об архитектуре. Поэтому слушаем….

3. Габриэль Форе. "Le Secret", ор. 23 №3



Если хочется услышать что-то поистине утонченное и прекрасное, рекомендуем «La Secret» Габриэля Форе в исполнении лирического сопрано Кири Те Канава. Когда слушаешь её голос, сложно поверить, что когда-то, на заре своей вокальной карьеры, певица выступала в ночных клубах Англии, где пела современные поп-песни.

4. Франческо Корселли. Соната ре мажор (1776) I. Largo - Presto

Произведение еще одного композитора эпохи барокко - итальянца Франко Корселли - солнечная Соната для скрипки ре мажор - отличное средство от осенней хандры.

5. Гектор Берлиоз. Фантастическая симфония, Оп.14 II. Бал



Первую в истории романтической музыки программную симфонию Гектор Берлиоз написал еще будучи студентом Парижской консерватории, когда в очередной раз безуспешно пытался получить Римскую премию. Слишком новаторской оказалась музыка для консерваторов, сидевших в жюри. На создание «Фантастической» симфонии композитора вдохновила безответная любовь к ирландской актрисе Генриетте Смитсон, которая приехала на гастроли в Париж. Любви актрисы Берлиоз так и не добился, зато его «Фантастическую» знают и любят во всем мире уже третий век.

6. Сергей Рахманинов. Сергей Три русские песни, соч. 41 II. "Ах ты, Ванька"



Мы уже знакомили вас с первым номером «Трех русских песен» Сергея Васильевича Рахманинова - драматической «Через речку, через быстру». Настал через лирической кульминации цикла - «Ах ты, Ванька», которую исполняет женский хор.

7.Камиль Сен-Санс. "Пляска смерти", Op.40

Аллегорический средневековый сюжет «Danse macabre» («Пляска смерти») рассказывает о бренности бытия и равенстве всех перед смертью. К нему обращались и продолжают обращаться художники, писатели, музыканты - от Шуберта, Листа, Мусоргского до современных хэви-металл групп. Свой вариант есть и француза Камиля Сен-Санса.

8. Филип Гласс. Опера "Красавица и чудовище". Увертюра

Писатель Жан Кокто в 1946 году снял фильм «Красавица и чудовище». Музыку к картине написал тогда Жорж Орик. Фильм получил много откликов в прессе и стал считаться одним из значимых образцов кинематографа. Спустя полвека к этой картине обратился Филип Гласс, который написал одноименную оперу, сюжет которой точно синхронизирован со сценами из этого фильма.