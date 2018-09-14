Судьба Мирона Полякина

Музыкальные династии. Леопольд Ауэр

Будни 12:00 и 17:00

Ведущая – Татьяна Цветковская

Дата выпуска: 21.09.2018

Мирон Полякин — один из лучших учеников Ауэра. Тот случай, когда большой талант в сочетании с потрясающим трудолюбием дает великолепные результаты. 8 лет, проведенные им в стенах Санкт-Петербургской консерватории — счастливое время. Он был прекрасным студентом. На одной из экзаменационных ведомостей директор консерватории Глазунов пишет о его исполнении: «Превосходная техника. Чарующий тон. Готовый артист», а профессор Ауэр ставит рядом три восклицательных знака.

Казалось бы, вот она, удача! Блистательное начало, многочисленные концертные турне, мировая известность... Он мог бы остаться на Западе, но в 1927-м вернулся домой, и больше уже никогда не покидал границы Советского Союза. Парадокс. Знатоки утверждают, что Полякин — не просто один из лучших. Он великий. Вот только знаем мы о нем до обидного мало.