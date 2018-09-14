Друг Артура Рубинштейна

Музыкальные династии. Леопольд Ауэр

Будни 12:00 и 17:00

Ведущая – Татьяна Цветковская

Дата выпуска: 20.09.2018

Павел Коханьский — один из крупнейших представителей школы Ауэра. Удивительно, но его имя мало кто помнит сегодня. Разве что в контексте творческой биографии Галины Бариновой — именно у Коханьского прославленная скрипачка училась в Петрограде до того, как отправиться в Париж к Жаку Тибо. А ведь Коханьский — целая музыкальная эпоха, звезда мирового масштаба, профессор Варшавской, Петроградской, Киевской консерваторий. В течение 10 лет он возглавлял струнный факультет Джульярдской школы. Прокофьев, Венявский, Блох, Стравинский посвящали ему свою музыку, доверяли премьеры своих сочинений, в числе его близких друзей были Артуро Тосканини, Вальтер ДАмрош, Владимир Горовиц, Сергей Кусевицкий, Леопольд Стоковский, Хейфец, Крейслер, Цимбалист...

По словам коллег, «Коханьский был прекрасным скрипачом большого темперамента. Он играл на замечательном инкрустированном инструменте работы Страдивари». Он был большим виртуозом и весьма амбициозным человеком.

Как и многие великие скрипачи, Коханьский был одесситом. Его первый учитель — Эмиль Млынарский — вчерашний студент Петербургской консерватории, оказался в Одессе по рекомендации своего профессора — Леопольда Семеновича Ауэра. Млынарский полюбил Коханьского, как сына, помогал и словом, и делом. Занимался его обучением, воспитанием, искал спонсоров, протежировал. Из Одессы Эмиль Млынарский переехал в Варшаву, где возглавил Варшавский оперный театр, а также основал Варшавский филармонический оркестр. Кого он пригласил в качестве концертмейстера? Конечно, своего ученика Коханьского. Удивляться вроде бы не чему. Смущает разве что возраст первого скрипача, которому исполнилось на тот момент только 14 лет. Впрочем, талантливый юноша делал серьезные успехи, а его концерты с молодым пианистом Артуром Рубинштейном положили начало международной карьере обоих. Кстати, именно Коханьский познакомил талантливого друга-пианиста с очаровательной дочерью Млынарского Нелей, которая в 1932-м стала любящей женой и верной спутницей жизни Артура Рубинштейна.