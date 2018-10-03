Кшиштоф Варликовский – оперный режиссёр, пришедший из драмы

И музыка, и слово

Алексей Парин

Время выхода: Суббота, 17.00

Дата выпуска: 10.03.2018

Алексей Парин продолжает серию передач об оперных режиссёрах. Новая передача посвящена польскому режиссёру Кшиштофу Варликовскому. О нём рассказывает музыковед Татьяна Верещагина.

Кшиштоф Варликовский – один из самых ярких, самых современных режиссёров мира. Его приглашают ставить во Франции, Германии, Нидерландах. Творческий мир Варликовского ‑ необычный, особый, удивительный и увлекательный.

Алексей Парин: «Москва, к сожалению, не видела его оперных спектаклей. Их никогда не привозили в живую. Но Москва его знает как режиссёра драматического театра. Привозилась его большая композиция «(а)Поллония» в 2011 году и за неё в 2012 году он получил премию «Золотая маска». У него есть и другие русские премии».

Татьяна Верещагина: «Сейчас у него мало драматических спектаклей. Последние годы – это исключительно опера. Но очень важно, что он оперный режиссёр, из драматического театра пришедший».

Эфир 10 марта 2018 года в 17:00 (мск)