Радикальный Кристоф Лой

И музыка, и слово

Алексей Парин

Время выхода: Суббота, 17.00

Дата выпуска: 03.03.2018

Немецкий оперный режиссёр Кристоф Лой – герой новой передачи Алексея Парина «И музыка, и слово…». О нём рассказывает Илья Кухаренко – критик и драматург.

Алексей Парин: «Он много ставит и сейчас. Совсем недавно у него была премьера в театре Ан дер Вин оперы Доницетти «Мария Стюарт». Когда мы узнали этого режиссёра и как с ним познакомились?»

Илья Кухаренко: «Я поехал в Мюнхен на «Хованщину» Дмитрия Чернякова, и я решил полюбопытствовать. Меня всегда привлекал феномен безусловной любви мюнхенцев к такой чешской диве Эдите Груберовой. Но мне захотелось посмотреть на эту вакханалию, топание и крики браво в независимости от того, как она поёт. И я пошёл на одну из любимых своих опер Доницетти «Роберто Деверо», думая, что мне сейчас чешская дива, известная своим крутым нравом, покажет все варианты кринолинов, париков, елизаветинские декорации и так далее. И был удивлён, насколько это был сильный, интересный, абсолютно современный модернистский спектакль, и насколько смела оказалась Груберова с своей актёрской работе. И это тоже большое удивление, потому что не так много режиссёров, которые умеют работать с кринолинными певцами. И работать не в смысле упаковывая их современными костюмами, но старым рисунком, а вобщем-то раскручивания их актёрскую природу на какие-то сильные актёрские жесты. Это было моё первое знакомство. Потом я уже прицельно интересоваться тем, что он делает».

Эфир 3 марта 2018 года в 17:00 (мск)