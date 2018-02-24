Дмитрий Черняков - сверхъявление

И музыка, и слово

Алексей Парин

Время выхода: Суббота, 17.00

Дата выпуска: 24.02.2018

Алексей Парин продолжает серию передач, посвященных оперным режиссёрам. Новая передача посвящена Дмитрию Чернякову. О нём рассказывает певица Варвара Турова.

Алексей Парин: «Как фигура режиссёра Чернякова возникла в вашей жизни?»

Варвара Турова: «Фигура Чернякова появилась в моей жизни на сцене Мариинского театра, куда я пришла в качестве тогда ещё музыкального критика поздравить труппу театра с премьерой спектакля «Тристан и Изольда». Я туда ехала из Москвы, работая в московской газете, и ненавидя оперу и считая, что это самый бессмысленный жанр из всех. Да ещё и Вагнер – 5 или 6 часов и думала, что я умру в Мариинском театре. Но у меня, видимо, случилось то, что называется синдромом Стендаля, очень сильное эмоциональное переживание на этом спектакле. Это был сильнейший перелом. И я после этого пришла за сцену, фотографировала декорации и не понимала, как после этого мне теперь жить. Очевидно, что по-старому жить уже невозможно, а как и что надо поменять – не понятно».

Эфир 24 февраля 2018 года в 17:00 (мск)