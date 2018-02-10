Два тенора

И музыка, и слово

Алексей Парин

Время выхода: Суббота, 17.00

Дата выпуска: 10.02.2018

Новая передача Алексея Парина посвящена творчеству двух теноров, которые пользуются большим успехом во всём мире, много раз бывали в России. Это представители латиноамериканского пения Хуан Диего Флорес и Роландо Вильясон. Два тенора, которые поют разный репертуар.

Алексей Парин: «Они, конечно, разные по своей природе. Хуан Диего Флорес – тенор-виртуоз, который поёт белькантовую музыку и это его сильная сторона. Мы много знаем его ролей и записанных на CD, и видеоматериалы, и я что-то видел живьём. Он прекрасно исполняет Россини, Беллини, много у него удач и в Доницетти. Недавно сравнительно пел и Мейербера «Гугеноты» ‑ сыграно замечательно. Певец, который выступает с концертами. Иногда, в том числе в Москве, в конце концерта пел не только с оркестром, но и взял в руки гитару и пел латино-американские песни. Всё это делает замечательно, обладает невероятным обаянием. Он настоящий джентльмен – если пользоваться английским выражением, кабальеро – если испанским».

Эфир 10 февраля 2018 года в 17:00 (мск)