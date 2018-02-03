Мария Трегубова: "Папа перенёс свои мечты на меня"

И музыка, и слово

Алексей Парин

Время выхода: Суббота, 17.00

Дата выпуска: 03.02.2018

В новой передаче «И музыка, и слово…» Алексей Парин беседует с художником Марией Трегубовой.

Алексей Парин: «Вы из московской театральной семьи. То, что вы пришли в театр – само собой разумеющееся или нет?»

Мария Трегубова: «Мама моя хотела, чтобы я изучала иностранные языки. А папа мой (Иосиф Райхельгауз) – он сам в юности мечтал быть художником. А в итоге он стал режиссёром. И поэтому он свои мечты перенёс на меня. Но почему-то он считал, что я не справлюсь с работой театрального художника, потому что его-то окружали Давид Боровский, в общем-то гиганты. И он, сравнивая меня с ними, понимал, что можно не дотянуть. И в какой-то момент папа считал, что я должна быть бутафором и рассказывал мне об этой профессии. И даже в какой-то момент, поскольку я была таким ленивым и аморфным существом, папа меня пристроил в Калининское училище. Наверное, это был такой гениальный педагогический ход».

Эфир 3 февраля 2018 года в 17:00 (мск)