Мартин Кушей – особое явление в оперной режиссуре

И музыка, и слово

Алексей Парин

Время выхода: Суббота, 17.00

Дата выпуска: 20.01.2018

В гостях у Алексея Парина петербургский театровед, музыковед Ая Макарова. В прошлом году она выпустила книгу «Театр возвышенного. Оперный режиссёр Мартин Кушей».

Ая Макарова: «Кушей, возможно, самый важный режиссёр уходящей эпохи. Именно потому, что с одной стороны, он очень хорошо вписывается во многие магистральные течения современного ему и нам театра. А с другой стороны, потому, что он как раз в них не вписывается. И, с одной стороны, можно смотреть эти спектакли потому, что они понятные, они понятно как сделаны, они много о чём напоминают эстетически, культурно, социально. Они трогают те самые темы, которые были важны для театра во второй половине ХХ века. А с другой стороны, совсем по-другому Кушей смотрит на те самые проблемы, с которыми имеет дело. И это позволяет по-другому их пережить».

Эфир 20 января 2018 года в 17:00 (мск)