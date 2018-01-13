Путешествия Алексея Парина

И музыка, и слово

Алексей Парин

Время выхода: Суббота, 17.00

Дата выпуска: 13.01.2018

Алексей Парин в своей новой передаче «И музыка, и слово…» рассказывает о своих новогодних поездках в Вену и Берлин.

Алексей Парин: «С одной стороны, я вам расскажу о своих венских и берлинских впечатлениях. С другой стороны, как всегда в такой поездке удается купить новые диски, которые, может быть, не самые новые, но которые в какой-то момент прошли стороной. И в этот раз я очень доволен. Это диск Арии Моцарта тенора Роландо Вильясона и диск совсем новый Хуана Диего Флореса».

Эфир 13 января в 17:00