Итоги 2017 года

И музыка, и слово

Алексей Парин

Время выхода: Суббота, 17.00

Дата выпуска: 30.12.2017

Алексей Парин подводит итоги 2017 года в своей авторской программе «И музыка, и слово». Что было положительного и не слишком положительного в этом году?

Алексей Парин: «Конечно, одним из важных событий я хочу назвать премьеру балета «Нуреев» на сцене Большого театра. Ну может быть даже в художественном отношении это не во всём меня убедило, но мне кажется, что это существовало как жест свободолюбия. Потому что это спектакль режиссёра, который находится под домашним арестом, который не мог принимать участия живьём в репетициях, он не мог присутствовать на премьере. Ну и сам язык, сам, собственно, материал, который нам предлагался в этом спектакле, ‑ он являлся как раз, безусловно, жестом свободы в театре, который пронизан традициями, который в своём золоченом виде существует до сих пор и будет существовать. Но конечно, когда в нём рождаются такого рода спектакли – это рождает какую-то надежду в душе, что вот это золото – оно всё-таки подлежит какому-то пересмотру.

С другой стороны, в том же декабре состоялся концерт ансамбля Персимфанс. Концерты Персимфанса всегда привлекали внимание. А сейчас они даже сорганизовались с солистами Дюссельдорфского оркестра и провели концерты в Дюссельдорфе. И эти концерты были посвящены 100-летию Октябрьской революции».

Эфир 30 декабря в 17:00