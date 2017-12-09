Елена Михайленко: "Никогда не знала, что такое школа"

И музыка, и слово

Алексей Парин

Время выхода: Суббота, 17.00

Дата выпуска: 09.12.2017

Алексей Парин беседует с солисткой театра «Геликон-опера» Еленой Михайленко.

Алексей Парин: «Когда вы захотели петь? Когда вы почувствовали, что будете певицей?»

Елена Михайленко: «В самом раннем детстве. Мне было года 4. Я всё время наряжалась в какие-то интересные наряды из бабушкиного и маминого гардероба, брала в руки микрофон для записи из катушечного магнитофона и с ним изображала, что я Алла Пугачева. Она до сих пор моя героиня».

Алексей Парин: «А из оперного театра кто у вас героиня?»

Елена Михайленко: «Из оперных для меня, конечно, Анна Нетребко, это из нынешнего времени. Из певиц прошлого – у меня их много и от каждого я пытаюсь брать что-то. Конечно, это Каллас, Кабалье, Флеминг».

Эфир 9 декабря в 17:00