"Ring Award": Сергей Морозов о знаменитом конкурсе

И музыка, и слово

Алексей Парин

Время выхода: Суббота, 17.00

Дата выпуска: 25.11.2017

В гостях у Алексея Парина оперный режиссёр Сергей Морозов. Лауреат многих всероссийских и международных театральных фестивалей, он осуществляет постановки не только в России, но и за рубежом. В передаче, в частности, поговорим о конкурсе "Ring Award" в австрийском городе Граце, который проходит уже 20 лет и имеет свою славную историю.

С. Морозов: «В этом году юбилей конкурса. И это во многом было волнительное мероприятие для меня и для моей художницы Саши Алексеевой. Мы действительно провели большую подготовительную работу. Наверное для слушателей будет некоторой новостью узнать, что конкурс довольно продолжителен в своей периодичности. Каждый участник должен пройти три этапа этого конкурса».

Эфир 25 ноября в 17:00