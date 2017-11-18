Ольга Селивёрстова: "Из-за вдохновения я не чувствую земли под ногами и начинаю летать"

И музыка, и слово

Алексей Парин

Время выхода: Суббота, 17.00

Дата выпуска: 18.11.2017

Алексей Парин беседует с певицей Большого театра Ольгой Селивёрстовой.

А. Парин: «Когда я вас первый раз увидел на сцене – вы меня глубоко потрясли, пением тоже, безусловно. Но в вашем сценическом облике есть что-то такое несовременное в очень хорошем смысле. Потому что молодые люди, практически все, очень практичные, очень прочно стоят на земле, очень хорошо бытовые вещи понимают. А вот насчёт сферы возвышенного – это не так часто бывает. А у вас, когда вы приходите на сцену, вы несёте собой какой-то элемент мифа, как будто вы сама из другого времени и пространства. Как вы сами это объясните?»

О. Селивёрстова: «Спасибо. Это интересно. Я сама об этом никогда не думаю. Когда я выхожу на сцену, наверное присутствует момент такой, что это другой человек, потому что на сцену выходит, прежде всего, мой персонаж. Мне всегда казалось, что я максимально отдаю частичку себя своему персонажу, дополняю его теми душевными характеристиками, которые есть во мне».

Эфир 18 ноября в 17:00