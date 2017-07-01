"Дон Жуан" Теодора Курентзиса

В очередном выпуске своей программы Алексей Парин рассказывает о записи оперы Моцарта "Дон Жуан", который сделал Теодор Курентзис со своим оркестром "MusicAeterna" на лейбле "Sony Classical".
Эфир 1 июля в 17:00 (мск)
И музыка, и слово
Алексей Парин
Время выхода: Суббота, 17.00
Дата выпуска: 01.07.2017
В очередном выпуске своей программы Алексей Парин рассказывает о записи оперы Моцарта "Дон Жуан", который сделал Теодор Курентзис со своим оркестром "MusicAeterna" на лейбле "Sony Classical".
Эфир 1 июля в 17:00 (мск)