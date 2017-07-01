Концерт Рудольфа Бухбиндера

"Дон Жуан" Теодора Курентзиса

И музыка, и слово

Алексей Парин

Время выхода: Суббота, 17.00

Дата выпуска: 01.07.2017

В очередном выпуске своей программы Алексей Парин рассказывает о записи оперы Моцарта "Дон Жуан", который сделал Теодор Курентзис со своим оркестром  "MusicAeterna" на лейбле "Sony Classical".

Эфир 1 июля в 17:00 (мск)

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