Конец сезона: московские премьеры

И музыка, и слово

Алексей Парин

Время выхода: Суббота, 17.00

Дата выпуска: 24.06.2017

Новый выпуск своей программе Алексей Панин посвящает актуальным московским событиям: творческому вечеру в честь юбилея народной артистки СССР Маквалы Касрашвили, выходу книг о музыке, премьере оперного триптиха "Метаморфозы любви" Александра Журбина и опере "Чаадский" Александра Маноцкова.

Алексей Парин: "Опера Маноцкова "Титий безупречный", которая была поставлена некоторое время назад в Камерном музыкальном театре, мне очень понравилась. Она произвела на меня сильное впечатление и заставила размышлять над современным музыкальным. театром. Сегодня в нем существуют не только оперы, но и произведения музыкального театра. Премьеру "Чаадского" я ждал с нетерпением. Идея соединить Чадского с Чаадевым, который для меня является одной из святых фигур в русской культуре, меня сильно раззадорила. Все настраивало на очень серьезный лад. Но Александр Маноцков в данном случае написал музыку развлекательного характера. Если говорить на социально-политическом языке, мелко-буржуазную, с мещанским уклоном..."

Эфир 24 июня в 17:00 (мск)